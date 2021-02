Opětovné vyvlastnění pozemků pod D3 bylo v pořádku, potvrdil Nejvyšší správní soud

Zevl se domáhal zrušení vyvlastnění pozemků pod dálnicí, už jednou se mu to povedlo kvůli chybě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které mu včas neposlalo peníze za pozemky. Nebýt toho, získalo by ředitelství plochu u Lhotic už v roce 2017. Muselo proto o vyvlastnění požádat znovu, to už ale byla dálnice rozestavěná. Úřady vyvlastnění opět povolily, původnímu majiteli se to ale nelíbilo a podal žalobu.

Nejvyšší správní soud (NSS) se k případu vrátil po osmi měsících. V květnu ho vrátil zpátky krajskému soudu v Českých Budějovicích. Nelíbilo se mu, jak se soud vypořádal s námitkami podjatosti soudců. K podstatě sporu se ale vyjádřil až teď. Poté, co krajský soud žalobu původního vlastníka pozemků Jiřího Zevla podruhé zamítl a Zevl podal kasační stížnost.

Jenže u soudů narazil. „Stěžovatel ve výsledku dosáhl přiznání náhrady v částce mnohonásobně vyšší oproti náhradě původně přiznané v prvním vyvlastňovacím řízení, ba dokonce náhrady ve výši přibližně dvojnásobné oproti té, kterou sám požadoval v rámci posledních jednání o možné dohodě,“ poznamenal NSS. Zevl původně odmítl nabídku ŘSD na skoro dvousettisícovou náhradu. Chtěl 276 tisíc korun, úřady mu nakonec přiznaly 578 tisíc korun. Zaplaceno dostal, byť se zpožděním.

Částí námitek původního vlastníka se ale soud odmítl zabývat. Třeba tou, že ŘSD zneužilo zákon, když pokračovalo ve stavbě dálnice i po zrušení vyvlastnění. Muž je totiž poprvé uplatnil až v kasační stížnosti k NSS, i když je mohl vznést už ve vyvlastňovacím řízení nebo před krajským soudem.

D3 má být hotová do roku 2028

ŘSD zprovoznilo část dálnice D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,6 kilometru v prosinci 2019. Náklady byly přes 930 milionů korun.

Silničáři plánují i další části jihočeské D3. Obchvat Českých Budějovic za víc než 12 a půl miliardy korun má být podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) hotový do roku 2024, k hranicím s Rakouskem má být dálnice hotová do roku 2025. Na přelomu letošního druhého a třetího čtvrtletí má začít stavba 8,5 kilometru dlouhého úseku Třebonín – Kaplice nádraží za 2,4 miliardy korun. Do konce roku chtějí silničáři vypsat výběrové řízení na úsek Kaplice nádraží – Nažidla.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.