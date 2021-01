Kamera není ideální, za návrat do školy budou studenti vděční, říká nejoblíbenější učitel

Zlatý Ámos 2020 v Interview ČT24 řekl, že Jan Ámos Komenský by ze současné situace příliš nadšený nebyl. „Zároveň by se tím nenechal zaskočit a hledal by způsoby, jakými dětem nebo studentům školní docházku co nejefektivněji nahradit,“ uvedl Míka.

Zároveň zmínil, že na pololetním vysvědčení známkoval klasicky, na slovní hodnocení nepřistoupil zejména z toho důvodu, že učí velkou spoustu studentů. „Těch důvodů je spousta. Náročnější to určitě bylo i proto, že jsme se se studenty tak často neviděli, těch údajů o nich máme méně,“ řekl. Přiznal, že psát slovní hodnocení je náročnější. „Toho náročného je teď na učitele tolik, že bych se do toho slovního hodnocení nepouštěl,“ dodal.

Míka: Kamery – to není úplně ono

Podle Míky je teď velkým problémem to, že učitelé nemají možnost poznat své žáky či studenty blíže. „Kamery – to přece jenom není úplně ono, zvlášť když ty kamery nezapínají. Živý kontakt prostě nahradit nejde. My navíc máme tu výhodu, že se nepotkáváme jenom ve škole. Tábor je celkem malé město, takže se potkáváme i mimo školu,“ řekl.