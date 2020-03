Titul Zlatý Ámos získal Tomáš Míka z gymnázia v Táboře. Největší sympaťák je z Rajnochovic

Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru se letos soutěž konala bez veřejného finále. Pořadatelé vybrali vítěze z šesti finalistů na základě hlasování semifinalistů z různých regionů. Výsledky zveřejnili na svých webových stránkách a na Facebooku.

Tomáš Míka učí na gymnáziu češtinu a základy společenských věd. „Z udělení titulu Zlatý Ámos mám obrovskou radost a jsem za něj moc vděčný. Zejména proto, že je to soutěž, která je zaměřená na to, co je podle mého názoru důležité, na sepětí, porozumění a spolupráci mezi studenty a učitelem,“ řekl s tím, že cena patří celé jeho třídě.

V internetovém hlasování o titul nejsympatičtějšího učitele zvítězil Vladimír Švarc ze základní školy v Rajnochovicích na Zlínsku. Dostal 3557 hlasů, což je zhruba 29 procent z celkového počtu 12 338 hlasů. Žáci v nominaci vyzdvihli jeho přímočarost, laskavost, vtip, inteligenci a schopnost zapojit všechny do skvělých aktivit.



Celkem 92 nominací

Pořadatelé vyhlásili také vítěze doprovodných kategorií pro učitele jednotlivých předmětů. Ministerstvo školství rozhodlo, že korunu Ámose matikáře udělí Daně Mynářové ze ZŠ na Bakalově náměstí v Brně. Ámosem fyzikářem se stala Jana Doubková ze ZŠ Antonína Sochora v Duchcově na Teplicku.

Žáci škol z celého Česka poslali do soutěže celkem 92 nomincí, do finále postoupilo pět učitelů a jedna učitelka. Mezi navržené pedagogy se dostala také loutka Divadla Spejbla a Hurvínka paní Kateřina Hovorková, která hraje učitelku. Její nominaci podepsalo víc než 100 diváků. Od pořadatelů měla získat mimořádné ocenění. „Domluvili jsme se, že ocenění pro ni odsuneme na příští rok,“ řekl pořadatel soutěže Ladislav Hrzal.

Titul dětský Ámos, kterého v uplynulých letech vybírala při finále dětská porota, se v letošním ročníku neuděloval.

Tradiční anketa Zlatý Ámos se vyhlašovala letos už po sedmadvacáté. V uplynulých letech na ni v dalších dnech navazoval bál, kde byli vítězové slavnostně korunováni. Kvůli pandemii koronaviru byl však ples zrušen.