Systém očkování jsme chystali už v létě, říká Vojtěch. Měly se využít pojišťovny, reaguje Němečková

„Nerozumím tomu, proč se dělal narychlo, a zvlášť systém, proč se nevyužily zdravotní pojišťovny, které mají data a umí poslat pozvání k očkování lidem nad osmdesát,“ pokračuje Němečková. Z jejího pohledu by bylo nejjednodušší, kdyby tyto provozní věci mezi sebou vyřešily zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení a senioři se nemuseli sami registrovat.

Skupinu seniorů nad osmdesát let by nechala naočkovat praktickými lékaři. „Mají v ně důvěru, nemusí chodit někam, kde to neznají. Když mají jít do očkovacího centra, tak tam nemusí ani trefit,“ vysvětluje Němečková. Podle jejích informací by ani pojišťovny nebyly proti většímu zapojení do očkování.

„Abychom udělali systém, kdy zdravotní pojišťovna bude zvát na konkrétní termín člověka na očkování, to si myslím, že by v praxi úplně nefungovalo, ale souhlasím, že musíme co nejdřív zapojit právě praktické lékaře,“ míní Vojtěch.

Pomoci by podle něj mohlo schválení vakcíny AstraZeneca, která nepotřebuje být uchovávána v extrémně nízkých teplotách, tudíž by s ní mohli praktičtí lékaři pracovat mnohem lépe. Evropská léková agentura by ji podle Vojtěcha mohla schválit už 29. ledna, což by podle něj pomohlo k akceleraci očkování.