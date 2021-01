Klobouk dolů před lidmi, co připravovali registrační systém očkování, říká Havlíček

Havlíček současně upozorňuje, že je nutné se už připravovat na dobu, kdy bude vakcín k dispozici větší množství. „Někdy od března, od dubna bude narůstat počet vakcín, a to pak bude o logistice, komunikaci a systémech,“ uvedl Havlíček.

K tomu očkování: každý mobilní operátor dnes ráno navýšil kanál pro ověřovací SMS na 50 sms/vteřinu. Aktuálně vše jede OK. Prosím kluky z @ChytraKarantena a @vdzurilla aby nám příště o nápadu rozesílat ověřovací SMS celému národu řekli dříve, než hodinu po spuštění. Dík.

Informační systém je tedy podle něj nastavený dobře, výzvou pak bude faktická distribuce vakcín. V tomto Havlíček očekává, že teprve tehdy například hejtmani ukážou, jak dobře umí distribuci organizovat.

Jako téma k diskusi vidí Havlíček otázku, jestli se má vytvářet fronta lidí v systému očkování, kteří se zaregistrují dlouhé měsíce předtím, než se na ně dostane termín a opravdu dávku dostanou.

Programy podpory podnikatelů

V další části pořadu se ministr vyjadřoval k programům na podporu ekonomiky. „Kdybychom neudělali další programy, tak nám lidé řeknou, že jsme na někoho zapomněli. Jestli někdo žije v iluzích, že tady bude jeden program a všichni budou spokojení, tak nebudou,“ myslí si Havlíček a reaguje tak na kritiku roztříštěnosti jednotlivých podpůrných programů.

Uznává ale, že i přesto, že téměř každý týden vláda přichází s novým programem, najdou se lidé, kteří sítem propadnou a nedostane se na ně. Proto by chtěl udělat finální program, takzvaný záchranný kruh, který by mohli využít podnikatelé, kteří na jinou podporu nedosáhli. Systém by fungoval na základě nákladů, které podnikatelé prokážou.

Naopak kompenzaci na základě tržeb Havlíček stále odmítá. Přijdou mu nespravedlivé. „To přesně nastalo v Rakousku, a proto kompenzace snížili. Tržba má v sobě zisk, my chceme kompenzovat na základě nákladu, kde zisk není,“ myslí si Havlíček. Ať se vymyslí jakýkoliv kompenzační program, tak nikdy nebude ideální pro všechny, říká ministr.