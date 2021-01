Přijetí daňového balíčku posoudí Ústavní soud, návrh dají do konce týdne senátoři

„To, co se zákonem udělal pan prezident, přesahuje všechny představy, protože on s tím naložil úplně mimoústavně, on ho vlastně nechtěně vetoval, ale prohlásil, že ho nevetoval, čímž do toho vnesl totální chaos,“ řekl Smoljak.

Na zákonu ale podle něj bylo špatně úplně všechno. Jako příklad uvedl, že byl přijat v noci bez jakékoli předchozí debaty, bez projednání ve výborech a bez analýz. Senátoři z klubu Starostů už koncem roku oznámili, že kvůli pochybnostem o správnosti postupu prezidenta jsou připraveni napadnout balíček u Ústavního soudu.

Postup prezidenta ale hájí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní hlava státu postupovala naprosto v souladu s ústavou. V dopise předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) prezident podle ministryně naprosto a najisto postavil svoji vůli.