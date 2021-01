Kauza Bereta se k došetření nevrátí, rozhodl soud. Hlavní líčení má být v březnu

Předběžné projednání obžaloby trvalo zhruba dvě hodiny. Soudce Michal Matouš, který případ řeší, uvedl, že jednání nařídil zejména kvůli návrhům obhájců. Ti například namítali, že je okresní soud místně nepříslušný, žádali také, aby byla věc vrácena státní zástupkyni do přípravného řízení.

„Já jsem usoudil, že by bylo vhodné si to vyjasnit v rámci zasedání,“ řekl Matouš. Jednání mělo být původně veřejné, kvůli epidemické situaci se ho nakonec veřejnost ale zúčastnit nemohla. Po vyslechnutí návrhů, vyjádření účastníků a vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové dospěl soudní senát k závěru, že je možné nařídit hlavní líčení. To by mělo začít 22. března výslechem obžalovaných, nařízené je zatím na tři dny.

„Dospěli jsme k závěru, že jsme místně příslušní k vedení řízení o obžalobě a k tomu, že není na místě vracet věc zpátky k došetření státní zástupkyni, z toho důvodu, že gró dokazování je při hlavním líčení u soudu,“ oznámil Matouš. Okresní soud Praha-východ je podle něj místně příslušný proto, že se některé dílčí skutky, jež uvádí obžaloba, odehrávaly ve Zdibech, které pod obvod soudu spadají.

„V případě, kdy bychom došli k závěru, že některé důkazy byly pořízeny nezákonně, jak namítají obžalovaní, tak s tím se bude muset vypořádat soud, nikoli státní zástupce v rámci došetření,“ dodal soudce.

Obžalovaná žalobkyně

Státní zástupkyně Dagmar Máchová přišla k soudu nikoliv jako žalobkyně, ale jako obžalovaná. „Čtyři roky jsem nebyla v jednací síni, tak se těším,“ řekla novinářům.

Máchová byla po zahájení stíhání dočasně zproštěna funkce a soud ji čeká kvůli údajnému zneužití pravomoci a korupci. Její nadřízená Lenka Bradáčová na obžalobě trvá. „Samozřejmě. Kdybych na ní netrvala, potom by nebyla podaná,“ řekla České televizi.

Máchová jako jediná z obžalovaných nemá advokáta. Rozhodnutí, že se bude hájit sama, sdělila soudu dva dny před veřejným zasedáním. „Já jsem v podstatě namítala pouze nepříslušnost tohoto soudu,“ uvedla Machová po jednání.

Za přijetí úplatku úřední osobou hrozí až deset let

„Policie označila celou kauzu jako Bereta kvůli složení dvou slov naznačujících korupci: Bere - Ta,“ vysvětluje redaktor ČT Jiří Hynek. V posledních deseti letech jde o případ s nejvyšším počtem obžalovaných současných a bývalých představitelů policie a justice.

Obžalobě čelí kromě Máchové také detektiv protikorupční policie Radek Holub, excelník Pavel Šíma a bývalí policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal. Skupina čelí obžalobě za zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Podle advokáta Igora Gáboríka není v obžalobě dost důkazů. „Nechme to ale na soudu,“ dodal.

Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.