Seriál Plešouni pro onkologicky nemocné děti získal od dárců už přes jeden milion korun

„Lidé nás neskutečně podporují. Chodí nám plno zpráv od současných a bývalých pacientů, kteří si projekt moc chválí. Jsme z toho s týmem nadšení a dodává nám to sílu dál,“ uvedla výtvarnice a autorka projektu Eliška Podzimková, která si sama protinádorovou léčbou prošla.

Animovaný seriál Plešouni má onkologicky nemocným dětem vysvětlit, co se v průběhu nemoci děje s jejich tělem. Třináct dílů zodpovídá otázky, které je trápí, a vysvětluje, co je při léčbě čeká. Seriálem provázejí kreslení kamarádi Tobík a Ema, kteří s nemocí sami statečně bojují.

Seriál bude dostupný i pro školy

Osvětu by měl seriál přinést také do škol. Podzimková se inspirovala francouzským cyklem Byl jednou jeden život z roku 1987 a americkým seriálem Welcome to My Life z roku 2014. Jejich zábavný a přitom pochopitelný edukativní styl Podzimkové učaroval a byl předlohou pro vizuální podobu Plešounů.

Děj, jednotlivé příběhy a témata Plešounů jsou navíc navrženy po konzultacích s renomovanými lékaři a pod dohledem zkušených dramaturgů.

Vysílání se snaží tým Plešounů vyjednat v České republice i v zahraničí. Zatím nejdál je ve Francii a Belgii, kde by se měl seriál objevit na obrazovkách veřejnoprávních televizí.

Plešouni získali záštitu Evropské společnosti pro dětskou onkologii i Americké onkologické společnosti.