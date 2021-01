Už jen deset měsíců a stovky restů. Poslanci se neshodnou na prioritách před volbami

Čtvrtým rokem zastupuje občany ve sněmovně devět stran. A co politický klub, to jiný názor, co by bylo třeba za poslední rok funkčního období ještě stihnout.

„Zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, který nám už prošel prvním čtením,“ zmiňuje prioritu své strany Tomio Okamura (SPD). Tento zákon ale není jedinou změnou v procesu. „Celostátní referendum je před závěrečným hlasováním,“ upozorňuje Stanislav Grospič (KSČM).

Místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová se chce bezpodmínečně zaměřit na otázku dostupného bydlení. „Aby si vládní ANO i premiér přestali hrát na schovávanou a hru pro média a dotáhli jsme novelu exekučního řádu,“ přeje si pro změnu Ivan Bartoš (Piráti).

„Jsou velmi diskriminovány regiony, je se skutečně potřeba zamyslet, jak vypadá současné rozpočtové určení daní po kraje,“ doporučuje Vít Rakušan (STAN).

Kde je vůle, měla by být i cesta

Na schválení v prvním čtení stále čeká na dvě stě osmdesát dokumentů. Kolik se jich stihne projednat a definitivně schválit, není jisté, jednání dolní komory navíc od jara výrazně ovlivňuje koronavirus. Petr Fiala (ODS) je ve vyhlídkách spíše skeptický. „Nevěřím, že s touto vládní většinou se dá ještě něco rozumného stihnout,“ obává se.

Podobně to vidí i zástupce další opoziční strany. „Jednání je poměrně chaotické a mrzí mě, že ani samotná koalice se není schopná na prioritách dohodnout,“ podotýká lidovec Marian Jurečka. „Je to jen na vládě a její většině, jestli má vůli. Pokud ji nemá, tak se to samozřejmě stihnout nedá,“ souhlasí Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) slibuje návrat k takzvaným opozičním okénkům. Proto, aby opozice měla větší šanci prosadit své návrhy. Shoda napříč kluby panuje v tom, že těch neprojednaných je příliš. „Doufám, že na grémiu najdeme sílu se domluvit, ať nejsou pořád mimořádné schůze a domluvíme se na prioritách,“ uvítal by Vondráček.

Dojde na občanský zákoník i státní rozpočet

Letos čeká poslance první schůze 19. ledna. Program má zatím dva body: v prvním čtení projednat vládní návrh občanského zákoníku a také vládní znění insolvenčního zákona. Sněmovna by mohla rozhodovat opět i o prodloužení nouzového stavu nebo dalších zákonech v rámci legislativní nouze, které například reagují na protiepidemická opatření.

Na řadu během pár týdnů přijde i novela zákona o státním rozpočtu. „Samozřejmě je třeba změna rozpočtu v souvislosti s daňovým balíčkem. Situace v souvislosti s pandemií není dobrá, ale žádný termín není. Možná to bude v březnu, možná v dubnu,“ odhaduje premiér Andrej Babiš (ANO).

Mandát současným poslancům skončí 21. října. O novém složení dolní komory rozhodnou voliči druhý říjnový víkend.