Ministr Blatný chce převést kartotéky do počítačů. Elektronizaci označil jako jednu z letošních priorit

Kvůli epidemii covidu-19 stát zavedl e-žádanky zrychleně, ale jen na covidové odběry. U ostatních vyšetření chodí dál pacienti zpravidla od lékaře k lékaři s papírem. Podobné je to i u lékařských zpráv a dokumentace. Změnit to má novela o elektronizaci. „Zavedení všech funkcionalit, které ten zákon předpokládá, nám dá obrovskou sílu informací a já ten zákon považuji za velmi důležitý,“ popsal ministr zdravotnictví.

K objednání na testy na covid-19 používají lékaři elektronickou verzi žádanky. Umožňuje domluvu po telefonu a okamžité zadání požadavku do systému. „Žádanka je velice jednoduchá, je velice intuitivní, je to skutečně na pár kliků,“ popsal praktický lékař David Macharáček. Pacient si nemusí vyzvedávat žádné papíry a může jít rovnou na testy na kterékoliv pracoviště v Česku.

Novela by měla zavést centrální systém předávání digitálních údajů. V něm by měli lékaři sdílet lékařské zprávy, snáz by se měly zavést plošné elektronické žádanky a on-line podobu by měla mít i zdravotnická dokumentace pacienta. „V momentu, kdy bych tam měla všechno napsané, už to s pacientem jen zrekapituluji a svou léčbu podle toho můžu řídit,“ řekla praktická lékařka Ludmila Mazylkinová.

Dokumentace by měla být přístupná jen pacientovi a jeho ošetřujícím lékařům. „Potřebujeme dostat do zdravotnické dokumentace i nějaké legislativní záležitosti z hlediska bezpečí pacientů i případně sporů a stížností,“ uvedl místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Ministr chce novelu poslancům poslat v lednu.

Nové úhrady inovativní léčby

Začít projednávat by měla Poslanecká sněmovna i zákon o veřejném zdravotním pojištění. „Považuji tento zákon společně ještě se zákonem o elektronizaci za dva naprosto klíčové, které musejí být v co nejkratší době diskutovány a ideálně přijaty. Uděláme pro to všechno,“ řekl Blatný.

Novela o veřejném pojištění mimo jiné zavádí nový systém úhrad nestandardních léků. Například pacienti se vzácnými chorobami by už nemuseli jednotlivě žádat o výjimečnou úhradu pojišťovnou. Žádosti by schvalovala komise zástupců.