Stát letos díky pandemii ušetří za slevy na jízdném téměř dvě miliardy

Dopravci pod vlivem pandemie letos rušili část spojů. Menší zájem cestujících tak znamenal také menší nápor na rozpočet určený pro slevy na jízdném studentů a seniorů.

„Z předpokládaných necelých šesti miliard bychom se měli dostat, a to je teď ten nejaktuálnější rozpočet, který jsme upravili v průběhu roku, na čtyři miliardy,“ uvedl Karel Havlíček (za ANO), vicepremiér, ministr dopravy a průmyslu a obchodu.

Podle údajů ministerstva financí se výdaje meziročně k 21. prosinci snížily skoro o dvě miliardy. Slevy chce vláda zachovat i dál. Premiér Andrej Babiš (ANO) zdůrazňuje úspory hlavně pro seniory. „U mladší generace mi volá plno řidičů, že se to zneužívá a tak dále, ale za mě - máme to v programu, takže já bych to neměnil,“ řekl.