Příští rok bude Středočeský kraj šetřit. Zruší slevy na jízdném i participativní rozpočet

Středočeský kraj si chce příští rok půjčit na investice 1,5 miliardy korun, z toho 800 milionů od Evropské investiční banky a 700 milionů od České spořitelny. Úvěrem pokryje rozdíl mezi plánovanými příjmy 31,936 miliardy a výdaji 33,145 miliardy. Splátky úvěrů budou v příštím roce činit téměř 275,5 milionu korun.

Kraj se snaží ušetřit v běžných výdajích kapitol a objemu prostředků na financování Středočeských Fondů. V příštím roce tak budou realizovány jen dva dotační fondy, a to pro obnovu venkova a Infrastrukturní fond.

Kraj chce pokračovat v investicích do dopravy

Podle hejtmančina náměstka Martina Kupky (ODS) se kraj zaměřil především na to, aby nemusel omezovat investice do dopravních staveb a jejich přípravy. „Je to priorita číslo jedna a v tomto směru budeme pokračovat,“ řekl Kupka. Kraj chce příští rok maximálně využít rezervy svých příspěvkových organizací vytvořené za ekonomického růstu. Z nich může v příštím roce využít 375 milionů.

Hejtmanství bude dál investovat do integrace veřejné hromadné dopravy, v příštím roce na to má jít 150 milionů. Zastavit by se neměly ani další projekty, například stavba tramvajové trati do Zdib nebo stavba parkovišť Park and Ride.