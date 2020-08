Stát ušetřil na slevách na jízdném. Kvůli koronaviru se méně jezdilo veřejnou dopravou

Na začátku nouzového stavu kvůli epidemi koronaviru takřka nikdo veřejnou dopravou nejezdil. Peníze, které byly plánované na slevy pro studenty a důchodce, tak za tuto dobu zůstávají ve státní kase. „Mohlo by to být mezi jednou až jednou a půl miliardou,“ odhaduje ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestr. za ANO).

Už v první novele státního rozpočtu pro letošní rok tak ministryně financí ve výdajích na tyto slevy škrtla jednu a půl miliardy. „Bude tam určitá úspora, ale teď už si nemyslím, že bude tak markantní,“ uvedla. Podle Havlíčka je také docela možné, že úspora, která nastala ve dvou kritických měsících, bude nahrazena zvýšeným cestováním v průběhu prázdnin.

Část opozice by slevy zrušila

Část opozice by – i kvůli plánovanému schodku pět set miliard korun – slevy na jízdném zrušila. Koalice chce systém ponechat. „ I kdyby to bylo v řádu stamilionů, což se neočekávalo, nebo miliardy, tak si myslím, že schodek půl bilionu by toto mohl snést,“ uvedl člen hospodářského výboru Petr Dolínek (ČSSD).

Člen podvýboru pro dopravu Jan Bauer (ODS) by směřoval prostředky spíše na financování sociálních služeb. „V době, kdy čelíme pětisetmiliardovému schodku státního rozpočtu, je nutné smysluplně vynakládat každou korunu,“ dodal.