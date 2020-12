Senátní výbor vyzval vládu, ať vyřadí z tendru na dostavbu Dukovan Rusko a Čínu

Senát usnesení výboru projedná ve středu

Doporučení výboru, kterému předsedá senátor Pavel Fischer (nezávislý), projedná horní komora ve středu. Výbor chce, aby Senát apeloval na vládu v otázkách priorit zadávání budoucí jaderné zakázky.

Kabinet hnutí ANO a ČSSD by měl za prioritu považovat „bezpečnost Česka, včetně energetické bezpečnosti“, kterou by měl nadřadit nad „ekonomické výhodnosti staveb a projektů“. Vláda by podle výboru neměla Rusko a Čínu do soutěže vpustit ani v roli subdodavatelů.