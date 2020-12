168 hodin: V Česku jsou tisíce dětí v exekuci. Novela, která jim má pomoci, stále leží ve sněmovně

Reportérky Kateřina Stibalová a Jana Gerleová natáčely s babičkou teprve dvanáctileté dívky. Její vnučka, kterou má v současnosti v péči, je v exekuci, vymáhaná částka činí 16 525 korun. Dluh vznikl tím, že si dívka měla vzít půjčku, a to v době, kdy jí bylo teprve devět let.

Společnost Vataonline má v tuto chvíli zrušené webové stránky, zástupce společnosti se nepodařilo najít ani v provozovně nebo sídle firmy. Po telefonu se však jednatel společnosti Jiří Rydvan s reportérkou příliš bavit nechtěl. „Firma už činnost ukončila. Tady to vymáhání dělá právní firma pro mne. Můžu říct, že to nejspíš bylo podvodem, to se stává bohužel,“ uvedl. Na otázku, proč firma žalovala dvanáctiletou dívku, když sama pochybila, už neodpověděl.

„Nestačí v žádném případě formálně splnit to tím, že ustanovíme dítěti zástupce, musí být také splněna podmínka, že zástupce opravdu aktivně v řízení vystupuje a účinně hájí práva nezletilého dítěte,“ uvedla Zemanová. Jenže o vině dívky soud rozhodl, aniž by kdokoliv její práva hájil.

Někteří poslanci chtěli tuto situaci řešit už na jaře loňského roku, požadovali, aby za dluhy dětí nesli odpovědnost rodiče. Návrh však dodnes schválen nebyl. „Je to hanba, koalice, opozice, to je jedno. To, že to tady může trvat dvacet let, je obrovská ostuda,“ řekla poslankyně a předkladatelka novely Kateřina Valachová (ČSSD).

Lidovec Jan Bartošek označil situaci, kdy mladí lidé vstupují do života zatíženi dluhy, za obrovské lidské neštěstí. Pirát Lukáš Kolářík v souvislosti se zákonem mluví o laxnosti vlády. Čtvrtý a poslední z předkladatelů Patrik Nacher (za ANO) řekl, že pro přijetí novely dělá maximum. „Někdy je to limitované tím, jak funguje celá sněmovna,“ dodal.

Novela leží ve sněmovně

Vlastní návrh se rozhodlo připravit i ministerstvo spravedlnosti. Do parlamentu se ale dostal až letos v srpnu, resort však prodlení v přípravě zákona odmítá. „Je potřeba uvést, že se jedná o změnu občanského zákoníku a tato změna s sebou přináší nové aspekty týkající se svéprávnosti nezletilých, proto bylo potřeba její důkladné projednání,“ uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Poslanci se sice k zákonu dostali zhruba před dvěma týdny, jenže pro projednání jich nakonec v sále nebylo dost. Hůle upozornil na to, že třeba v západní Evropě prakticky dětští dlužníci neexistují, jelikož to tamní systém ani neumožňuje.