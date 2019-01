Problémy s dluhy a exekucemi se v Česku nedaří řešit. Země si nese zátěž uplynulých let

Cílem návrhu ministerstva spravedlnosti je to, aby se více lidí dostalo z dluhové pasti. Institut oddlužení by se měl stát dostupnějším.

V parlamentu je nyní novela insolvenčního zákona, podle které by do procesu oddlužení mohli vstoupit dlužníci bez ohledu na výši svých dluhů. Proces by mohl trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených pohledávek.

Hůle zmínil případy, kdy z půjčených deseti tisíc korun bylo po třech čtyřech letech půl milionu korun. „Máme situace, kdy lidé dluží deset, sto korun a nakonec musí platit dvacet tisíc korun. To je naprosto nemravné.“

Advokát Ondřej Múka v pořadu řekl, že tu máme obrovskou masu exekucí, která vznikla v minulosti. Domnívá se, že je to nutno řešit systémově, ne individuálně. Podle něho by měl dlužník dostávat stimul, který by bránil existenci šedé zóny. V ní se totiž dlužníkovi nevyplatí formálně vydělávat. Pro dlužníka by také mělo být předvídatelné, co se bude v procesu jeho oddlužení odehrávat.

Hanzlík v pořadu doplnil, že v textu finanční gramotnosti České bankovní asociace byla průměrná úroveň dosažená Čechy 56 procent. „To není nic dobrého,“ dodal. I to rozhoduje o přístupu k dluhům. Jako základní kritérium, jak přistupovat při záměru vzít si úvěr, doporučil vybírat si z 85 licencovaných poskytovatelů úvěrů, kteří jsou legální.