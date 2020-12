Vláda nemohla předpokládat druhou vlnu pandemie, říká Schillerová. Se schodkem rozpočtu je smířená

Jako ministryně financí je Alena Schillerová podepsaná pod velkými schodky státních rozpočtů. „Pravděpodobně vstoupím do historie s největšími schodky a umím s tím žít. Neuměla bych žít s tím, že jsme firmám a ekonomice nepomohli,“ míní Schillerová.

Někteří z kritiků návrhu rozpočtu z řad ekonomů mu vyčítají nezodpovědnost. „Patnáctého září jsme připravili predikci, která byla odložená, abychom měli co nejpřesnější čísla. V té době předpokládala, že nebude druhá vlna,“ říká Schillerová. Druhá vlna ale přišla. „Vláda nemůže předpokládat, že přijde druhá vlna pandemie, to málokdo odhadne,“ komentuje ministryně.

Ministryně přitom nejprve letošní schodek předpokládala okolo 500 miliard korun, následně se predikce snížila na 400 miliard. „Žijeme v tak nepřehledné době, že se těžko dá s něčím kalkulovat,“ popisuje ministryně. Rozpočet předkládala v červenci a dle svých slov si raději vytvořila rezervu. „Jsem ráda, že to bude méně a byla by mnohem horší situace, kdybychom potřebovali 500 a měli 400,“ komentuje Schillerová.

Další opatření proti šíření koronaviru podle ní na ekonomiku vliv mít budou, za rozpočtem si ale stojí. I světové ekonomické instituce dle ní hledí na české finance jako na zdravé především díky nízké míře zadlužení. Důležité je podle Schillerové dávat do ekonomiky peníze. „Pak je druhá forma, a to jsou restrikce, to jsme si zažili v letech 2008 a 2009, touto cestou vláda jít nechtěla,“ přibližuje.

Daňový balíček

Schodek státního rozpočtu nejspíše podle Národní rozpočtové rady prohloubí i změny daní. Balíček řešili i senátoři. Snížili by například nárůst daňové slevy na poplatníka. Kdyby zákonodárci schválili senátorský návrh balíčku, klesly by ztráty státního rozpočtu ze 130 na 110 miliard korun.