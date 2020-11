Řada pohraničníků za komunismu odmítla plnit rozkazy a uprchla na Západ

Země obehnaná ostnatými dráty a hlídaná pohraničníky byla jedním z příznaků komunistické totality. Strážci hranice měli rozkaz střílet po každém, kdo by chtěl bez souhlasu státu odejít na Západ, nakonec ale někteří z nich sami uprchli.

„Řekli, jak by někdo utíkal, že máme zařvat stůj, ruce vzhůru, a jakmile by nezastavil, tak střelit do vzduchu. Jak by nezastavil, tak pálit po něm,“ popisuje rozkazy pohraničník Jiří Barteček.