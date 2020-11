Rizikové skóre kleslo o osm bodů na 62. Ve středu testy odhalily 5515 nakažených

Čtvrtý rizikový stupeň značí v Protiepidemickém systému vážný stav. Počet nakažených v populaci je vysoký a riziko dalšího zhoršování situace je významné. Ohraničený je 61 a 75 body. V Česku jsou nyní zavedena opatření odpovídající pátému, nejhoršímu stupni.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že pokud číslo zůstane do středy pod 75, navrhne vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí. Posledních sedm dní bylo skóre na 70 bodech. Blatný chce data vyhodnotit ve čtvrtek, České televizi ve středu řekl, že na Vánoce by Česko mohlo být ve třetím stupni.