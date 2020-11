Z nákupního vozíku se stal prostorový airbag. V obchodech platí nové restrikce, zatím bez potíží

Kaufland všechny vozíky označil výraznými cedulemi s čísly. O nutnosti vcházet s vozíky informovaly plakáty na stojanu před vchody. Uváděl zároveň, že vstup bude možný nejpozději ve 20:45. Obchody mohou od středy fungovat místo do dosavadních 20:00 až do 21:00. V prodejnách Kauflandu jsou také samostatné provozy jako květinářství či lékárna. Ani tam však ostraha nepovoluje vstup bez vozíku. Jeden ze zákazníků liberecké pobočky, který měl zamířeno do lékárny, se nad tímto postupem hlasitě rozčiloval.

Zástupci maloobchodníků nařízení kritizují

Omezení nepodporuje například jednatel maloobchodní sítě Brněnka Miloš Škrdlík. „Pro český tradiční obchod je nadbytečné, něco jiného jsou velká obchodní centra nebo hypermarkty. Lidé navíc šetří, neví, co bude, a ještě jsou obchody zavřené v neděli. To vše omezí tržby,“ uvedl v České televizi Škrdlík s tím, že s jarem se to nedá srovnat. „To byl mírný odvar toho, co je teď,“ dodal.

Svaz obchodu podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáše Prouzy vládu opakovaně upozornil na to, že patnáct metrů čtverečních je odborně nijak nezdůvodněný limit a způsobí koncentraci lidí před prodejnami. Kritizoval také to, že obchodníci neměli dost času na přípravu.

Navíc nové opatření zvýší také podle svazu mobilitu zákazníků, kteří se budou mezi prodejnami pohybovat a hledat nejkratší řadu. Obslouženo kvůli restrikci nebude podle jejich odhadů dvacet až třicet procent lidí. Další budou v nákupní špičce čekat až hodinu ve frontě před obchodem.

Omezení 15 metrů čtverečních na jednoho člověka má podle modelu uvolňování platit od třetího stupně pohotovosti. V prvním, nejlehčím stupni rizika budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva.