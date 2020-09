Internetový obchod zařadil letos vyšší rychlost. Přibývá výdejen, daří se doručovacím firmám

Místo cesty na výdejní místo stačí zákazníkům jen najít výdejní box a vyndat mobil z kapsy. Nemusí se ničeho dotýkat, přes aplikaci si box se zásilkou otevřou.

Například bezkontaktní výdejna společnosti Zásilkovna nepotřebuje napájení ze sítě, má vlastní solární panel. Do Vánoc jich má být po republice 150. Zájem projevují i menší obce, ve kterých není pošta.

Samoobslužné výdejní boxy na různých místech provozuje například také internetový obchod Alza.cz. Konkurenční Česká pošta pak jde jinou cestou a buduje specializované přepážky určené k expresnímu výdeji a přijímání balíků na svých pobočkách.

Když se z prodejen stávají výdejny

Nové trendy využívají i jednotlivé prodejny, někdy ale musí přistoupit k regulaci. Například v obchodě STYX, kde prodávají spodní prádlo, to napůl vypadá jako ve skladu balíků nebo poštovním depu. Kromě prodejny se tu totiž také vydávají zásilky objednané odjinud. Lidí začalo ale v posledních měsících chodit tolik, že museli výdej omezit.

„Stali jsme se spíše výdejnou než prodejnou. I to byl důvod, proč jsme z předchozích tří odběrných míst to zredukovali zpátky na jednoho dopravce, který zde nechal své odběrné místo. Ostatní jsme zrušili,“ vysvětluje majitel STYX Adam Rožánek. A to přes to, že z každého vydaného balíku má obchod pár procent provizi.

On-line poptávka je stále vysoká

Na nezájem si nestěžují ani větší logistické a doručovací firmy. Ke skladovacím halám v okolí větších měst přijíždí den co den jedno nákladní auto za druhým. „Tam, kde naši klienti zaznamenali propady a uzavírky provozů, tak jsme to naštěstí kompenzovali přes e-komerci. Takže v součtu jsme nepoklesli,“ uvedl ředitel rozvoje logistické společnosti Geis CZ Karel Drbal.

S jakými výsledky budou letošní rok uzavírat, odhadovat nechce. Dopadů případné druhé vlny se ale po zkušenostech z jara firma nijak neobává. Poptávka po on-line nákupech se totiž stále drží vysoko.