Obchodníci dokončují přípravy. Od středy smí být jen jeden člověk na patnácti metrech čtverečních

A připravují se i další. Například v malém obchodě na sídlišti v Kladně, kde prodávají hlavně základní potraviny a nakupovat tam chodí především místní, říkají, že mají vše potřebné k dispozici. Uvnitř této malé prodejny bude smět od středečního rána nakupovat jen jeden člověk.

„Dezinfekci máme, rukavice máme, to máme vždy připravené a lidi už jsou zvyklí chodit sem jenom po jednom či dvou. Ostatní čekají venku,“ říká prodavačka Drahomíra Vojtašková. Stává se podle ní, že třeba i sedm osm lidí čeká venku, a teď je navíc zimní období.

Na to, že se na některé zákazníky nedostane, upozorňují i větší obchodní řetězce. Někteří počítají s tím, že by nemuseli obsloužit až polovinu lidí, kteří by obvykle přišli.