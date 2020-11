Nejohroženější pracovníci, senioři a samoživitelé se budou moct přihlásit o psychoterapii zdarma

V projektu je zapojeno přes 700 psychoterapeutů. Portál funguje jako katalog psychoterapeutů, lidé si v něm mohou terapeuta vybrat například podle jeho odborného zaměření, sympatií a případně dojezdové vzdálenosti.

„Zájem o psychoterapii v posledních týdnech opět hodně narůstá a v příštích týdnech očekáváme ještě větší nápor, proto jsme se rozhodli pokračovat v projektu z jara,“ vysvětlil České televizi Pavel Pařízek, který založil projekt #delamcomuzu letos na jaře.

Psychoterapie se bude realizovat zatím on-line, případně po telefonu, protože do konce nouzového stavu 20. listopadu není možné dělat terapie osobně. Pokud se to změní, bude to možné i tímto způsobem.