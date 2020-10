Je jediným, kdo byl v prvním kole zvolen do Senátu. Jsem rád, že si lidé všimli, jak pracuji, řekl Linhart

Volební účast v severozápadní části republiky byla mnohem nižší než ve zbytku Česka. Linhart v souvislosti s tím mluvil o tom, že úpadek severozápadu trvá už asi třicet let, a to má podle něj sociopatologické důsledky. „To souvisí potom i s politikou a s volbami, nízkou účastí ve volbách, jak ti lidé tam volí a tak dále,“ řekl.

Zkušenost z komunální politiky považuje za nezastupitelnou. „Každý má začít odspoda, to platí i o politice. Já si myslím, že je dobře, když takto člověk postupuje, a mně se to hodně vyplatilo. Já nežiju v oblacích, když jsem tady v Praze, tak na věci nahlížím právě pohledem toho regionu,“ uvedl.

V prvním kole senátních voleb získal téměř 53 procent hlasů. „Jsem rád, že si lidé všimli, že šest let pracuju, že se snažím dělat maximum, co je v moci senátora,“ uvedl.

Linhart momentálně zastává více funkcí, kromě senátora je i předsedou obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, místostarostou Krásné Lípy a nově i krajským zastupitelem. Na otázku, zda si nechá všechny, odpověděl, že má jenom jednu placenou funkci.

Velká pasivita Ústeckého kraje

Linhart komentoval i výsledek krajských voleb v Ústeckém kraji. Za neúspěchem KSČM a ČSSD vidí nespokojenost voličů s tím, jak vedení kraje uplynulé čtyři roky vládlo. „Viděl jsem to, jak krajská správa nezvládá tu svoji roli, jak na rozdíl od Moravskoslezského kraje neumí připravovat projekty na toto i budoucí plánovací období do Evropských fondů. U nás to byla velká pasivita,“ řekl.

Podle Linharta ale není v silách Senátu zajistit pro daný region přísun peněz. Uvedl, že v Poslanecké sněmovně leží několik návrhů zákona na změnu rozpočtového určení daní, podle něj ale není zájem ve sněmovně tyto návrhy projednat.

Výměna šéfa horní komory?

Na otázku, zda by si v případě posílení STAN v Senátu klub nárokoval funkci předsedy horní komory Linhart řekl, že je potřeba počkat si na výsledky druhého kola senátních voleb. „Současný předseda Miloš Vystrčil (ODS) tu práci dělá podle mě dobře, je extrémně pracovitý, vnímavý, a já bych na tom nechtěl nic měnit,“ řekl.

Odmítl ale prozradit, zda má v politice na celostátní úrovni blíž k Pirátům nebo k ODS. Zopakoval, že je nestraník, a případná partnerství jsou tak na vedení strany. „Ono je to spíš o tom, co chceme dělat, než jak se slučovat a proti čemu se vymezovat,“ dodal.