Dva měsíce před změnou jízdního řádu ministerstvo ještě nevybralo dopravce tří rychlíkových linek

Nyní zbývají do změny jízdního řádu dva měsíce a stále není jisté, kdo bude jezdit na rychlíkových linkách Pardubice–Liberec, Liberec – Ústí nad Labem a Ostrava–Opava–Olomouc. Ministerstvo je původně chtělo napřímo zadat Českým drahám, ale zájem projevila i Arriva. Definitivní nabídky podali oba dopravci až tuto středu, a kdo z nich bude jezdit, zatím není známo.

Loni v prosinci musely České dráhy přenechat dopravu na několika rychlíkových linkách konkurentům – RegioJetu a Arrivě. Alternativní dopravci dostali na přípravu jejich převzetí a ČD na rozhodování, co udělá se zbytnými vlaky i zaměstnanci, zhruba rok. Ani tak nešlo v prvních dnech vše hladce.

Zájem trvá

Oba dopravci o zakázku zatím mají zájem. Nestalo se tedy to, co na Slovensku, kde RegioJet po dlouhém čekání na rozhodnutí, kdo bude v příštích letech jezdit z Bratislavy do Komárna, svoji nabídku v polovině září stáhl s argumentem, že poté se již nedá stihnout příprava.

Arriva v případě českých, respektive moravsko-slezských rychlíků tvrdí, že je připravena. „Děláme maximum pro to, abychom byli schopni zahájit provoz. Dělali jsme náborovou kampaň, máme předpřipravené strojvedoucí a vlakový personál,“ ujistil mluvčí společnosti Jan Holub.

České dráhy situaci oficiálně nekomentují. Výhodu mají v tom, že na všech rychlíkových linkách, o nichž ministerstvo rozhoduje, nyní jezdí. Na druhé straně nemohou zatím uvažovat například o přesunutí poměrně moderních vozidel jinam, kdyby o zakázku nakonec přišly.