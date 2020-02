S ojetými vlaky nových dopravců česká železnice nezestárla. Lze si na ní připomenout i zlatá šedesátá

České dráhy by ale byly zcela ochromené, kdyby se „vypařily“ jejich dvousystémové lokomotivy řad 363 a 362, na kterých je zcela závislý západ a jih Čech. Lokomotiv dnešní řady 363 vzniklo 181 kusů, šlo o nejpočetnější řadu elektrických strojů vyrobenou pro ČSD. Nezvládnou sice stošedesátku (původní řada 363 je limitována 120 kilometry za hodinu, upravená verze 362 má rychlost zvýšenou na 140 kilometrů v hodině), ale zato by bez nich zkolabovala železniční doprava na trasách z Prahy do Plzně, Českých Budějovic nebo z Brna do Olomouce. Existují sice již i novější vícesystémové lokomotivy, těch ale mají osobní dopravci stále příliš málo na to, aby připravily lokomotivy vyráběné převážně ve druhé polovině 80. let o jejich výsadní postavení.