Railways Act učinil před čtvrtstoletím z britských železnic to, čím jsou dnes. Ať už je to cokoli

O privatizaci rozhodla Majorova vláda poté, co konzervativci dosáhli v roce 1992 nečekaného volebního vítězství. Z několika zvažovaných variant odstátnění British Rail zvolili politici tu, která dodnes zůstává nejvíce unikátní. V úvahu připadaly i další možnosti, ke kterým sáhly jiné státy a často se ukázaly jako problematické.

Třeba prodejem kompletních British Rail do soukromých rukou se mohla Británie dostat na podobnou cestu, na niž se počátkem 90. let vydal Nový Zéland a která vedla k naprostému rozvratu železniční dopravy a nákladné konsolidaci po návratu do státního vlastnictví. Úvahy o rozprodání jednotlivých divizí, tedy zvlášť dálkové a zvlášť regionální dopravy, zase trochu připomínaly to, co se později stalo v Polsku, kde si nakonec regionální a dálkoví dopravci svérázným způsobem konkurovali, místo aby se doplňovali.

25 licencí za tři roky

Co tedy nakonec Railways Act přinesl? Jak je zjevné z uvedeného, byla mezi lety 1994 a 1997 rozložena British Rail. Zdeněk Tomeš shrnuje očekávání, která vláda do privatizace kladla: „Zvýšení konkurence a efektivity železničního odvětví jako celku; dosažení lepšího využití železnice, větší odpovědnosti vůči zákazníkům a vyšší kvality; zachování vysoké úrovně investic do odvětví, které budou realizovány soukromým sektorem; snížení vládních intervencí a zvýšení transparentnosti státních dotací“.

Ačkoli se hovoří o privatizaci železnice, nelze si představit něco divokého – třeba podobného rozprodeji někdejších krajských či okresních podniků ČSAD, které se v některých případech prodaly doslova prvnímu, kdo si o ně řekl.

Železniční reforma měla tři roviny. Tou první byla infrastruktura, jejímž vyčleněním z British Rail k 1. dubnu 1994 začalo praktické naplňování Railways Actu. Připadla firmě Railtrack, která měla zprvu charakter obchodní společnosti. Druhou rovinou bylo vlastnictví vozidel, která převzala trojice leasingových společností, což umožňovalo vozový park jednoduše předat jinému dopravci, když měl ten první potíže. A teprve třetí rovinou bylo zajištění provozu na železnici.

Po vyhlášení Railways Actu zprvu doprava ještě zůstávala v rukou British Rail a ministerstvo dopravy začalo postupně soutěžit provozovatele dopravy v 25 oblastech označovaných jako franšízy. V některých případech byla franšízou hlavní trať s několika odbočnými větvemi (například Intercity East Coast a West Coast), v jiných o ucelené oblasti (například Scotrail zahrnující místní dopravu v celém Skotsku). Railways Act byl po zásahu Sněmovny lordů koncipován tak, že se British Rail mohla před úplným rozložením ještě zachránit a soutěží se také zúčastnit (čemu původně chtěla vláda striktně zamezit), ale nakonec se do žádné nezapojila. V tendrech šlo hlavně o to, kdo bude komu kolik platit.

Dopravce měl několik netriviálních závazků – jednak musel platit Railtracku za použití dopravní infrastruktury, jednak leasingové společnosti za pronájem vozidel. Potom šlo o to, jestli byla konkrétní linka považována za ztrátovou, nebo naopak výnosnou, takže vítěz soutěže nakonec dostal koncesi a buď dostával platby za objednané výkony (jako to známe i z Česka), nebo naopak platil státu za privilegium jezdit na určité ziskové trase a být do jisté míry chráněn proti konkurenci. Ta totiž na tratě po roce 1999 také mohla vstoupit a to v rámci principu otevřeného přístupu k infrastruktuře (open access).

Na fungování dopravy pak dohlížely ještě státní organizace, které sledovaly dodržování koncesních podmínek a mimo jiné regulovaly jízdné.

Na nedostatky důrazně upozornily tragédie

V roce 1997, kdy již v Británii nejezdil žádný vlak pod hlavičkou British Rail, vnímala veřejnost několik zásadních nedostatků prakticky dokončené reformy. Martina Zikmundová v práci Liberalizace osobní železniční dopravy: komparace českého a britského modelu uvádí dva největší nedostatky: „První z nich spočíval v leckdy neuváženém hromadném propouštění zaměstnanců železničních společností a následném zhoršení kvality poskytovaných služeb. Druhý problém představoval zvyšující se počet vlaků pohybujících se po stávající infrastruktuře, způsobující zpoždění a snížení spolehlivosti železniční dopravy.“

Například v březnovém komentáři pro agenturu AFP charakterizoval Olivier Thibault výsledek dosavadních změn slovy „přeplněné vagony, odstavené soupravy, spojení zrušené kvůli poruchám či kvůli nedostatku strojvůdců“.

Nová Blairova labouristická vláda, která již přišla „k hotovému“, se pak soustředila ještě na jeden důsledek rozdrobení národního železničního dopravce mezi množství společností, které jezdily každá „na svém“ a neměly vlastně žádnou motivaci k hlubší spolupráci – tedy chybějící integraci jak z hlediska sestavení jízdního řádu, tak jízdného.

Představme si cestujícího, který chce jet z Canterbury na túru do národního parku Lake District a míří do zastávky Ravenglass, u které je kemp. Nejprve jede z Canterbury do Londýna (tam se musí dostat z nádraží St. Pancras na Euston), potom do Carlisle nebo Lancasteru a konečně po pobřežní trati obkružující Lake District do Ravenglass. Pomineme-li dopravu po Londýně, ocitá se v prostoru tří franšíz – nejprve South Eastern, poté Intercity West Coast a nakonec Northern Rail. V situaci, kdy jede každý dopravce jen sám na sebe, je to pro cestujícího noční můra.

Nová vláda slíbila některé změny včetně zajištění vzájemného uznávání jízdenek mezi koncesovanými dopravci a důslednější regulace, která by zajistila plynulost provozu. Od roku 1999 funguje společnost National Rail, kterou vlastní sdružení britských dopravců a skrze ni je například možné koupit dálkové jízdenky, takže zmíněná cesta z Canterbury do Ravenglass se může smrsknout na jeden lístek.