Stát přemýšlí, jak dostat na železnici víc nákladu. Chybí tratě i seřadiště

Do deseti let by stát chtěl přesunout ze silnic na koleje téměř deset milionů tun zboží. Podle odborníků je to nesplnitelné: mimo jiné dnes chybí tratě i seřadiště. Vznikat by tak měly nové.

Příkladem je nymburský terminál, kde ve špičce za den zorganizují a seřadí až tisíc vagónů. „Přijede vlak do vjezdového nádraží, rozpustí se a z těch jednotlivých vagónků vzniknou jiné nákladní vlaky,“ popsal vedoucí provozního pracoviště ČD Cargo Jaroslav Pulz.

Podobných klíčových uzlů je v Česku zatím sedm, výstavbu dalších podporuje ministerstvo dopravy. „Jenom za současného programového období jsme podpořili terminály v alokaci za více než půl miliardy korun. Celá řada těch staveb už běží nebo je v přípravě a bude zahájena v nejbližších pěti letech,“ uvedl ředitel odboru drážní a vodní dopravy Jindřich Kušnír.

Na kolejích dostávají přednost osobní vlaky

Nedostatek seřadišť je ale jen část problému, nákladní dopravci si také dlouhodobě stěžují na nedostatečnou kapacitu železnic, kde přednost před nákladem dostávají osobní vlaky.

„Jedním z cílů je zrychlit osobní dopravu, vytvořit další koleje. To je projekt vysokorychlostních tratí. Umožní nám to odlehčit stávající infrastrukturu a umožnit tak větší prostor nákladní dopravě,“ plánuje ředitelka odboru modernizace dráhy Správy železniční a dopravní cesty Alena Heinišová.

Výkonný ředitel společnosti Žesnad Oldřich Sládek však říká: „Nejsem úplně optimista, že by se většina osobní dopravy přenesla na tu vysokorychlostní trať. Zůstane to stejné.“

Při plánování staveb a investic do železniční dopravy v Česku chybí dlouhodobá strategie, jako mají třeba v Rakousku nebo Švýcarsku. Firmy přitom cestu na koleje hledají stále častěji.