Místo v ubytovně na jedno kliknutí. Web Azylaky.cz mapuje pomoc pro lidi bez domova

To kvituje i Iva Kuchyňková, členka výkonného výboru Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, která se o problematiku sociálního bydlení a bezdomovectví zajímá přes dvacet let. „Společnost by měla pochopit, že o střechu nad hlavou může přijít kdokoliv, i majetní. To se ostatně ukazuje i v současnosti kvůli pandemii koronaviru,“ podotýká Kuchyňková.

Podle ní je projekt Azylaky.cz velmi přínosný. „Jsem opravdu nadšená, že u nás v Česku existuje web, kde je vše přehledně a podrobně na jednom místě. V tom jsme na evropské úrovni opravdu výjimeční. Nevím o žádném státu, kde by azylové domy byly takto kvalitně zpracovány,“ myslí si Kuchyňková.