Větší pořádek v ulicích a méně přestupků. Centra pro bezdomovce se podle vedení Brna osvědčila

Pomáhá vzájemný respekt

Pravidelně strážníci kontrolují i centrum v areálu Anthroposu. K žádným větším konfliktům ani tam prý nedochází a to i přesto, že je centrum otevřené čtyřiadvacet hodin denně a kapacita padesáti lidí je plná.

K udržení morálky podle odborníků ale více než zvýšené kontroly přispívá vzájemný respekt. „V té cílové skupině je spousta lidí, kteří jsou nějak hluboce zranění, a to, co potřebují, je prostě ukázat, že i na nich záleží. Zároveň říct, taková máme pravidla, a pokud je nebudete dodržovat, nebudete tady moci být,“ vysvětlil proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Bohuslav Binka. Větší pozornost by si podle něj lidé bez domova zasloužili i po skončení koronavirových opatření.