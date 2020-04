Města řeší, jak zajistit karanténu pro bezdomovce. Staví stany a hledají nevyužité prostory

V Brně žije podle posledního sčítání přes dva tisíce bezdomovců. Velká část jich je závislých na alkoholu nebo drogách. „Jakmile ty látky nemají, jsou agresivní. Snažíme se to nějak zvládat, aby dodržovali bezpečnostní opatření,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Městští strážníci se často setkávají s tím, že bezdomovci nemají roušky, proto jich vozí s sebou zásobu a rozdávají. „U osob bez přístřeší je toto velký problém, většinou stačí upozornění. Když i přesto odmítají roušku nosit, postupujeme ty případy do správního řízení,“ řekl mluvčí brněnských městských strážníků Jakub Ghanem.

Město chce pro lidi bez přístřeší vyčlenit několik objektů. Část by sloužila pro bezdomovce v karanténě nebo nakažené koronavirem, kteří by nepotřebovali hospitalizaci, část pro ostatní. Týká se to například ubytovny v Železniční ulici, bývalé věznice v ulici Cejl nebo židenických kasáren.

„Nechceme se spolehnout na pomoc státu. Řešíme ty lokace z hlediska napojení na elektřinu, na vodu a samozřejmě i s tím akcentem, abychom lidi v okolí zatěžovali co nejméně,“ řekl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl (ODS).

Zřejmě do konce týdne by měly ze Slovenska dorazit stavební kontejnery, které by sloužily jako provizorní zázemí. Jiné firmy nabídly mobilní sprchy a záchody. V každé lokalitě by podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) nemělo být více než padesát lidí.

„My ta místa připravíme po technické stránce, ale samotný provoz by pravděpodobně měly na starost neziskové organizace, kterým bychom za to zřejmě poskytovali nějakou náhradu,“ řekla Vaňková. První fáze opatření bude stát pět milionů korun, další peníze by muselo uvolnit zastupitelstvo.

V Praze vyrostlo stanové městečko

Už na konci minulého týdne otevřela Arcidiecézní charita v Praze-Troji stanové městečko pro lidi bez přístřeší, které má přispět k omezení pohybu bezdomovců po ulicích. Sloužit může až sedmdesáti osobám, organizátoři jim nabízejí hygienické zázemí, roušky a také jídlo.

Běžné sociální služby pro lidi bez domova, jako jsou noclehárny nebo denní centra, jsou totiž otevřeny jen určitou část dne. „Běžnou noclehárnu musí bezdomovec ráno opustit. Stanové městečko ne. Lidé budou motivováni, aby v městečku zůstávali po celý den,“ uvedl Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie. Službu zajišťuje Arcidiecézní charita Praha ve spolupráci s pražským magistrátem. „O chod městečka se starají naši pracovníci spolu s dobrovolníky,“ dodal Fiala.