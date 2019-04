Brno chce do roku 2025 skončit s bezdomovectvím. Bydlení by mělo zajistit pro stovky rodin

video Na bydlení by měli dosáhnout nejen bezdomovci, ale i mladí a senioři

Příkladem městské pomoci může být příběh Lenky Horvátové, která žila se třemi dětmi na ubytovně a když nouzová ubikace zavřela své dveře a ona neměla kam jít, zasáhlo Brno. Nyní žije v provizoriu, ale od středy ji čekají důstojnější podmínky městského nájemního bytu. „Je to tam hezké, zítra se stěhujeme. Těším se,“ svěřila se Horvátová.

Areál bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci aktuálně obývá šest rodin v prakticky stejné situaci, do městských bytů se mají odstěhovat do konce srpna. Radní ale chtějí být propříště lépe připravení, a jednali proto o plánu na pomoc rovnou stovkám takových rodin.

„Naše ambice byla a stále je, abychom do určité doby, my jsme dali návrh osmi let, ubytovali pět set rodin, které jsou v režimu bezdomovectví,“ řekl náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno).