Prezident Zeman by se měl zachovat jako gentleman a omluvit se sám, říká Peroutkova vnučka Kaslová

Kaslová zároveň řekla, že kdyby se spor týkal její osoby, zvážila by, zda by vůbec chtěla, aby se jí Zeman omlouval. „Záleží na tom, kdo by se měl omlouvat, jestli ten člověk je tak kvalitní, že o tu jeho omluvu stojíte,“ uvedla. Podle Kaslové prezident omluvu jejímu dědečkovi dluží. Podle ní by stačilo přiznat chybu a omluvit se.

Kdo je vlastně za výrok odpovědný?

Podle právníka Jana Wintra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy má celý spor dvě roviny. Tou první je, že když jednoduše článek neexistuje, tak by se měl prezident Zeman omluvit. Tou druhou rovinou však je otázka, kdo vlastně nese odpovědnost za výroky prezidenta republiky pronesené na oficiální akci na Pražském hradě.

„Pokud jde o tu první otázku, tak teorie práva rozlišuje výroky, skutková tvrzení na straně jedné a hodnotící soudy na straně druhé. Podle toho, jak my to učíme na Právnické fakultě, tak to mělo dopadnout zhruba tím způsobem, jak to dopadlo v září 2016, to znamená, že výrok je nepravdivý, tudíž je potřeba se za něj omluvit,“ řekl Wintr.