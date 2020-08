Stát se za Zemanův výrok o Peroutkovi zatím neomluví. Ministerstvo financí se obrátilo na Nejvyšší soud

„Nemáme pochyb o tom, že stát nese odpovědnost za prezidenta. Cesta k nápravě musí být i tehdy, pokud se takového výroku dopustí prezident republiky. Neexistuje, aby něco takového bylo mimo zákon, nad zákonem,“ uvedl v červenci Novosad.

Resort se neplánuje omluvit

Ministerstvu zároveň začala v úterý běžet sedmidenní lhůta, do jejího konce musí zaslat Kaslové omluvný dopis. Resort však zatím neplánuje, že by se za prezidenta Zemana omluvil, Nejvyšší soud chce požádat o to, aby do jeho rozhodnutí nemusel Kaslové dopis posílat.



Spor se týká Zemanova projevu, který zazněl v lednu 2015 na konferenci k výročí konce holocaustu. V něm státník prohlásil, že Peroutka napsal článek, ve kterém stálo, že „Hitler je gentleman“. Rovněž uvedl, že novinář zveřejnil zmíněný článek v časopise Přítomnost.

Prezident později na tiskové konferenci doplnil, že článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje a podle soudu byl výrok o Peroutkově autorství nepravdivý.