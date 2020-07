„Česká republika se musí za svého prezidenta omluvit.“ Odvolací soud změnil verdikt v kauze Peroutka

Spor se týkal Zemanových výroků, které zazněly v lednu 2015 na konferenci k výročí konce holokaustu. Prezident mimo jiné tvrdil, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Později na tiskové konferenci uvedl, že zmíněný článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje.

Tvrzení, že Peroutka je autorem článku, bylo podle soudu nepravdivé. „Pro odvolací soud je jednoznačné, že je to výrok, který je objektivně způsobilý neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv pana Ferdinanda Peroutky. Jestliže je takový výrok někomu připisován, není to spravedlivé, není to férové, je to dehonestující a Česká republika se musí za svého prezidenta omluvit,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

Další Zemanovy výroky o Peroutkovi označil Novosad za hodnotící soudy, na které měl prezident nárok v rámci svobody slova.

Kaslová ve čtvrtek uvedla, že se obrátí ještě na Nejvyšší soud. Od státu chce totiž omluvu za všechna pronesená Zemanova tvrzení.