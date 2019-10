Stát se nemusí omlouvat za prezidentovy výroky o Peroutkovi

Terezie Kaslová původně zažalovala prezidentskou kancelář. I když částečný nárok na omluvu původně vysoudila, Nejvyšší soud rozhodl, že žalobu cílila mylně. Spor se tak vrátil na začátek, žalovaným nově bylo ministerstvo financí. Prezident Zeman se pak sporu zúčastnil jako vedlejší účastník. Nově se také nevede spor o ochranu osobnosti, ale o odškodnění za nezákonný úřední postup.

Obvodní soud pro Prahu 1 teď dospěl k závěru, že veřejný projev prezidenta neupravují žádné hmotněprávní ani procesní předpisy. „Prezident republiky při svých projevech žádné právní normy stanovené pro výkon této veřejné funkce neporušil, a není tedy splněna jedna z podmínek stanovení odpovědnosti státu za škodu,“ konstatovala soudkyně Iveta Nedozrálová.

Právník Peroutkovy vnučky již před vynesením verdiktu obvodního soudu uvedl, že pokud by byla žaloba zamítnuta, znamenalo by to, že prezident může urážet, koho chce, a nenese za to odpovědnost.

Ministerstvo financí však poukázalo na to, že vystoupení prezidenta nejsou vázána žádnými pravidly či zákonnými normami a že ani soudní judikatura nikdy neprohlásila veřejný projev za úřední postup. Obdobně se před soudem vyjádřil i právník prezidenta Marek Nespala.