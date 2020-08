Testy mají také určit, kolik v sobě kdo nosí viru, říká senátor a kritik povinných roušek Jan Žaloudík

Kritický je někdejší děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity také k rouškám. Zdůraznil, že není možné považovat je za rozhodující a absolutní nástroj ochrany před virovou nákazou. „Nenapadám roušky. Napadám víru v roušky jako zásadní řešení problému. Ptám se, proč naši epidemiologové neřešili ty věci v letech minulých,“ poukázal Žaloudík s odkazem na to, že roušky se nezačaly nosit kvůli spalničkám, příušnicím ani kvůli každoroční chřipce.

Ministrovi rádci podle něj sázejí na roušky hlavně proto, že nijak zvlášť neškodí. „Chtějí mít jistotu, je tam zodpovědnost, trošičku alibismu. Když zavedete roušky, nic nepokazíte, protože když onemocnění nepřijde v nějaké větší míře, tak se řekne, že je to zavedením roušek, když se to objeví v Horní Lhotě, tak se řekne, že je to proto, že tam nedodržovali a je to důvod pro další opatření,“ uvedl.

Zároveň pro dokonalou ochranu před prostředím nabídl jiný prostředek: „Kdyby chtěl být někdo hodně utěsněn, máme ještě sklady plynových masek.“

Že by nošení roušek bylo zcela bez nežádoucích účinků, však Jan Žaloudík také zpochybnil. „Zkuste si dát na výfuk automobilu na chvilku roušku. Potom si ji za prvé zanalyzujte, co v ní bude, a za druhé zkuste, jak vám to auto pojede,“ připodobnil.