Za středověké mince z Tachovska by si šlo koupit celou ves. Teď poklad vystaví plzeňské muzeum

Poklad našli na procházce dva mladí lidé v místě rozrytém divočáky. V listí se třpytila zlatá mince a okolo bylo několik stříbrných. Když zvedli malý plochý kámen, uviděli celý poklad a zavolali do muzea. Milan Metlička z muzea, který nález vyzvedával, odmítl, že by ho našli hledači kovů s detektorem. Pokud by totiž poklad našel hledač s detektorem, neměl by nárok na nálezné. Na desetinu ceny má nárok jen náhodný nálezce.

Nyní bude záležet na kraji, zda nálezcům přizná nálezné z historické hodnoty, nebo z ceny kovu, která je podle Metličky asi 400 tisíc korun. Nález odborníci dva měsíce čistili, muzeum mince v budoucnu vystaví.

Ukryl mince majitel nebo lupič?

Podle odborníků nelze říci, zda 92 zlatých mincí o hmotnosti 325,88 gramu a více než 300 stříbrných mincí v lese v mělké skrýši narychlo ukryl před náhlým nebezpečím třeba zástupce kláštera, nebo naopak lupič, který se jej zmocnil. V době ukrytí dobové záznamy zmiňují na panství kláštera lokální spory, někdy i doprovázené násilnými akcemi.

Mince z ryzího zlata byly ve velmi dobrém stavu s dobře patrnou ražbou. Díky své stálé ryzosti, velikosti a hmotnosti byly florény i dukáty v Evropě univerzálním a všude uznávaným platidlem. „Dá se říci, že to bylo takové středověké euro,“ vysvětlil Metlička.

Zhruba milimetr silné zlaté plíšky mají v průměru asi 16 až 17 milimetrů a váží 3,5 gramu. Protože se tyto mince nedostávaly do běžného oběhu, jsou dobře zachované. Naopak stříbrné, téměř třícentimetrové, groše Lucemburků byly v oběhu a ražba na nich je mnohdy setřená. Podle Metličky se mezi sběrateli pohybuje hodnota stříbrných grošů od stokorun po tisícikoruny, hodnota zlatých dukátů dosahuje desítek tisíc korun.