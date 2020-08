Počítejme do tříděného odpadu i domácí komposty, navrhuje opozice. Pomůže to prý menším obcím

Nechť se do tříděného odpadu počítá i domácí kompostování, navrhuje opozice. Pomohlo by to menším obcím, které by díky tomu splnily povinnou míru třídění a nemusely by platit vyšší sazbu za skládkování. Ministerstvo životního prostředí ale takovou úpravu zákona o odpadech odmítá a plánuje situaci řešit jinak.