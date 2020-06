Každý rok se ztrácí tisíce tun nebezpečného odpadu. V evidenci, nebo v přírodě, varuje inspekce

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) loni uložila 2532 pravomocných pokut za více než 112 milionů korun. Je to o 12 milionů více než o rok dříve. Nejvíce pokut, a to 872, padlo za nákládání odpady. Je to dlouhodobý trend, varovali zástupci inspekce. Upozornili také na problematické zacházení s nebezpečnými odpady.