Ilegálních skládek nebezpečného odpadu přibývá, inspektoři mají často svázané ruce

„My samozřejmě nemáme ani možnosti, ani kapacity, ani finance na to, abychom to nějakým způsobem řešili, nehledě na to, že to není naše. To, co tu je uskladněné, patří nějaké firmě, která je a není,“ komentuje situaci majitel bohumínského objektu s ilegálním odpadem Michal Doležal.

„Je to zoufalý pokus vlastníka přehodit zodpovědnost na občany Bohumína, kteří v žádném případě nebudou platit likvidaci materiálu, který si soukromý podnikatel nechal dovézt do svého objektu,“ namítá místostarosta Bohumína Lumír Macura (ČSSD).

V horším případě nelegální skládka začne hořet, často v nočních hodinách. Ne vždycky se navíc podaří vyšetřit, jestli se odpad samovznítil, nebo mu někdo pomohl, aby se ho zbavil. „Když vyjíždíte, tak vždy nevíte, co hoří, máme jenom prvotní informace, že došlo k požáru nějaké skládky. Teprve až na místě velitel zásahu zjišťuje, kde, co a jak je to rozsáhlé,“ popisuje Petr Svoboda z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.