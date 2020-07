Dohoda je úspěch, shodli se europoslanci. Podle Jourové se jedná o šanci modernizovat evropskou ekonomiku

Téměř 400 miliard budou tvořit granty a do Česka půjde z téhle částky něco přes dvě procenta. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla země podpořit automobilový průmysl, investovat do zdravotnictví a digitalizace.

Jourová: Dobrá dohoda v pravou chvíli

„Je to dobrá dohoda v pravou chvíli,“ shrnula místopředsedkyně Evropské komise (EK) Věra Jourová (ANO) v Událostech, komentářích. „Na tom všem je důležité, že to není jenom sebezáchovná akce, protože teď potřebujeme peníze do opravy toho, co napáchal koronavirus. Je to zároveň šance modernizovat evropskou ekonomiku a dostat se na vyšší úroveň,“ dodala.

Pandemie podle Jourové ukázala, že země Evropské unie jsou si partnery, kteří jsou schopni si vzájemně poháhat. „ A to je vidět i na této dohodě,“ dodala.

Andrej Babiš vyjednal maximum možného, domnívá se přitom místopředsedkyně EK. „Vyjednal zásadní navýšení v kohezní politice – to mě i samotnou překvapilo, protože tam jsem moc prostoru neviděla… a i v balíku na obnovu je tam navýšení díky tomu, že se změní kritéria pro výpočet národní částky,“ řekla. Něco se podle ní naopak ztratilo ve fondu na přeměnu hospodářství na zelené hospodářství. „To byl schodek, který se sice vytvořil, ale dá se nějakým způsobem nahrazovat z jiných fondů,“ dodala.