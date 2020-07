Pár hodin spánku, příliš rychlé obraty. Série nehod upozornila na podmínky strojvedoucích

„Začneme v 9:39 první část směny, kterou skončíme ve 20:09. Pak máme 6 hodin papírového času přerušení, tedy provedeme hygienu a dostaneme se do postele. Máme sotva 5 hodin spánku, ale v cizí posteli na nocležně. Pak pokračujeme druhou část směny. Začíná ve 2:12 ráno a končí v 10:24 dopoledne,“ popsal praxi současný strojvedoucí.

Další velkou zátěží jsou takzvané rychlé obraty. „Když přijedu do stanice, musím se ohlásit dispečerovi, zažádat o odjezd, přejít na druhé stanoviště a přichystat si vlak na zpáteční cestu. A na to vše mám zpravidla tří minuty,“ upozornil dále strojvedoucí.

Rychlé obraty mohou být problém, připouští ředitel Českých drah

V podobném vytížení pracoval i strojvedoucí, který v úterý večer zahynul v havarovaném vlaku u Českého Brodu. Dokládá to jeho rozpis směny. V práci byl od 11 hodin dopoledne a od 13 hodin prakticky bez přestání pendloval mezi Prahou a Kolínem. Na jedné straně měl pauzu 25 minut, na druhé straně pouhých šest minut.

Ani v jednom z popisovaných případů ale dopravce zákon neporušil. I přesto plánují České dráhy takzvané rychlé obraty nově řešit. „To potvrzuji, že to může být problém. Může to vyvolávat na strojvedoucí nějaký časový tlak a z tohoto důvodu my vstoupíme v jednání s našimi objednateli, tedy s kraji a ministerstvem dopravy,“ uvedl generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.