Vlaky na Českobrodsku se srazily na trati s nejlepším zabezpečením u nás. Podle odborníka mohl nehodě předejít systém ETCS

Nádražím Pernink na Karlovarsku denně projede 16 vlakových souprav. Naopak po hlavním koridoru z Prahy na Kolín každý den jezdí až 450 spojů – tedy jeden za tři minuty. I proto je na něm podle ministerstva dopravy jedno z nejkvalitnějších zabezpečení, takzvaný autoblok doplněný o automatické vedení vlaků, které dokáže soupravu v případě zaváhání strojvedoucího zastavit.

Podle Petra Šlégra z Centra pro efektivní dopravu, který byl hostem pořadu 90' ČT24, ale současné zabezpečovače nefungují tak, jak by měly. „Bohužel náš systém říká jenom strojvedoucímu s jistým předstihem, co na návěstidlu bude, ale nezabrání mu jet. To je špatně a dlouhodobě se to neřešilo,“ míní.

Trať u Českého Brodu na hlavním koridoru mezi Prahou a Kolínem je rozdělena na více částí tak, aby za sebou mohlo jet více vlaků. To, že na návěstidle svítí červená, tak nutně neznamená, že vlak nesmí pokračovat v cestě. Strojvedoucí sice musí zastavit, jet dál ale může podle takzvaných rozhledových poměrů.