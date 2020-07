Hlavní trať u Prahy zůstává po nehodě uzavřená. Hasiči odtrhli poničené vlaky, ještě je musí odtáhnout

Hlavní trať z Prahy do Kolína, po které jezdí vlaky do Brna i Ostravy, zůstává po úterní tragické nehodě dvou vlaků u Českého Brodu uzavřená. Hasiči až ve středu dopoledne oddělili obě soupravy – střetl se osobní vlak s poštovním expresem a krajní vozy obou zůstaly do sebe zaklíněné. Trať zůstane neprůjezdná nejméně celé dopoledne. Drážní inspekce zatím pokračuje ve vyšetřování příčin srážky vlaků na trati, která by měla patřit k nejlépe zabezpečeným v zemi.