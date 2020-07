Policisté mají na doplnění spisu Čapí hnízdo čas až do konce srpna, píše iRozhlas

Bradáčová: Žádná zákonná lhůta neexistuje

Žádná zákonná lhůta pro doplnění vyšetřování neexistuje. Každá žádost o průtah ale musí být vždy podmíněna potřebou úkonu, zdůraznila nedávno pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová.

Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Zeman při zdůvodnění svého verdiktu uvedl, že je nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podepsala.