Domácí násilí během pandemie nabralo na intenzitě. Úřady se neshodnou na správném postupu

Postup policie či odborů ochrany dětí (OSPOD) se v jednotlivých krajích lišil. Policisté místo vykázání násilné osoby z domácnosti často nabádali ke smíření. „To je v případě domácího násilí kontraproduktivní. Může to v násilné osobě vyvolat dojem, že to, co dělá, je v pořádku a projde jí,“ podotkla Nyklová. Pouze v jednom případě policie kontaktovala ženu z domácnosti s násilím a radila, jak se dá v karanténě postupovat.

Policie by podle výzkumu měla častěji vykazovat násilníky z domácností

Podle výzkumnic by bylo potřeba pro případ druhé vlny covidu-19 či nařízených omezení v menších ohniscích nákazy postup institucí sjednotit. Jasné by mělo být, jak se má jednat při předávání dětí, při přeshraničním kontaktu, co dělat za karantény.

Policisté i OSPOD by měli podle autorek sami ohrožené z rizikových domácností kontaktovat. Policie by také měla využívat vykázání násilníků z bytů. Azylové domy stejně jako domovy pro seniory by měly dostat ochranné pomůcky, testovat by se měl personál i klienti.