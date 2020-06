Větší společné armádní projekty v rámci V4 jsou utopie, nedomluvili bychom se, tvrdí Metnar

Velké armádní zakázky by podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) nebylo možné vytvářet společně se zeměmi Visegrádské skupiny (V4). Ministr míní, že by se na tom země nedokázaly domluvit, řekl to v Interview ČT24. Metnar zároveň vyzdvihl čtvrteční bezpečnostní konferenci, na které premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil, že do armády se bude výrazně investovat.