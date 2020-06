Pokud bude výuka na druhém stupni kvalitnější, mohou se omezit víceletá gymnázia, tvrdí Plaga

„S víceletými gymnázii je výhledově potřeba něco udělat, ale tím prvním krokem nemůže být zrušení víceletých gymnázií, ale musí být proměna obsahu vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na druhý stupeň základních škol,“ upozornil na brífinku ministr Plaga.

Tvrdí, že víceletá gymnázia by měla být výběrovými školami a jejich kapacita by tomu měla odpovídat. „Je smutnou pravdou, že dnes jsou některá místa, kde víceletá gymnázia odčerpávají z okolních škol víc než třeba třetinu žáků. Jsem zastánce varianty, kdy by víceletá gymnázia zůstala s nějakou kapacitou, ne jejich úplného zrušení,“ řekl.

Víceletá gymnázia prý podporují uzavření elit

Zpětné hodnocení minulých rozhodnutí podle Plagy ukazuje, že návrat k osmiletým a šestiletým gymnáziím nebyl v souladu se zjištěními moderních studií o předčasné selekci dětí ve školách. Odborníci tvrdí, že to přispívá k nerovnostem ve společnosti, protože to podporuje uzavření elit.

Nová strategie by měla přispět k modernizaci školství. Má mít více cílů, mezi hlavní by měla patřit úprava obsahu a způsobu vzdělávání nebo snížení nerovnosti. Úkoly budou rozděleny do několika fází po zhruba třech až čtyřech letech. K omezování kapacity gymnázií by však podle Plagy nemělo dojít v nejbližších letech.