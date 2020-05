Správa chytré karantény se přesouvá pod resort zdravotnictví

„My jsme museli tento systém vytvořit rychle, musel být centralizovaný, s čímž armáda má zkušenosti, toto se nám podařilo,“ říká generál Petr Procházka. Armáda nasadila tři stovky lidí: mediky, zdravotníky a chemiky. Především medici, kteří byli stěžejní posilou hygienických stanic, se teď vrací do škol, v pohotovosti ale zůstanou.

Od března devadesátičlenný tým vojenských odborníků a dalších IT specialistů vytvářel, vylepšoval a zaváděl do praxe jednotný software chytré karantény. Ten propojil všechna stěžejní místa v republice.

Ochrana dat

Hlavní centrum chytré karantény je v jedné z armádních budov v pražské Ruzyni. Veškerá agenda se teď přesune na ministerstvo zdravotnictví. Bude pod vedením hlavní hygieničky Jarmily Rážové. „Je to zhruba sto šedesát lidí, kteří budou přijati nově na 14 hygienických stanic a také na ministerstvo zdravotnictví, kde se vytvoří pohotovostní odbor,“ upřesňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Během června se do systému přidají i aplikace Mapy.cz nebo eRouška. Ta si pamatuje setkání s dalšími uživateli, kteří ji mají v mobilu včetně času a vzdálenosti. O odesílání dat rozhoduje každý sám. Aplikaci má asi 200 tisíc lidí.

„S evropským nařízením ochrany dat je to plně v souladu. Dál tady máme zákon o kybernetické bezpečnosti. Tedy děláme vše pro to, aby byla data ochráněna,“ ujišťuje vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.